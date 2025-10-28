Haberler

Balıkesir Valisi: Sındırgı'daki Depremde Can Kaybı Yok

Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından Vali İsmail Ustaoğlu, can kaybı yaşanmadığını ve yaralıların durumunun iyi olduğunu açıkladı. Tüm kurumların bölgede çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

(BALIKESİR) - Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, "Sındırgı merkezimizde camilerimiz açık durumda; vatandaşlarımız bu süre içerisinde tüm kamu kurumlarımızı, misafirhanelerimizi ve okullarımızı barınma noktası olarak kullanabilirler. Kısacası, Allah'a şükürler olsun, şu ana kadar herhangi bir can kaybımızın olmaması en önemli tesellimizdir." dedi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu açıklama yaptı. Ustaoğlu şu bilgileri kamuoyuna duyurdu:

"Depremin olduğu andan itibaren, başta AFAD ve ilgili kurumlarımız olmak üzere, Sındırgı'da bulunan 75 mahallemizde jandarma aracılığıyla muhtarlarımızla kurulan irtibatlar sonucunda köylerimizde herhangi bir can kaybının olmadığını söylemek istiyorum. Şükürler olsun, herhangi bir sıkıntımız yok.

"Hayati tehlikesi olan bir vatandaşımız bulunmamaktadır"

Sındırgı merkezimizde daha önce meydana gelen depremde ağır hasarlı olarak tespit edilen ve içinde kimsenin yaşamadığı 3 binamız yıkıldı. Bu binalar daha önce boşaltıldığı için can kaybı söz konusu değildir. Ayrıca, Sındırgı merkezimizde iki katlı bir dükkan yıkıldı. Akşam vatandaşımız dükkanını kapattığı için, Allah'a şükürler olsun, orada da herhangi bir can kaybımız yok. Şu ana kadar hastanelerimize müracaat eden 22 vatandaşımız var. Bunlardan 4'ü taburcu oldu, 18 vatandaşımızda ise ufak tefek yaralanmalar mevcut. Allah'a şükür, hayati tehlikesi olan bir vatandaşımız bulunmamaktadır.

Bakanlar, Sındırgı'ya gidiyor

Kızılay'ımız, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarıyla ilgili olarak ilçe merkezimize intikal halindedir. En kısa sürede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için Kızılay hizmete başlamış olacaktır. Depremin olduğu ilk andan itibaren sürekli iletişimde olduğumuz İçişleri Bakanımız da bölgemize intikal halindeler. İnşallah yakın bir zamanda ilçemize gelecekler. Yarın sabahtan itibaren, Çevre Bakanımızla yaptığımız telefon görüşmesi sonrasında tüm mahallelerimizde saha taramalarına başlanacaktır. Bölgemizde hasar tespitiyle ilgili ekipler de intikal halindedir.

"Tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte Sındırgı'dayız"

İlçe merkezimizde ve çevremizde ciddi bir yağış var. Bu nedenle yarın tüm okullarımızı tatil ettik. Sındırgı merkezimizde camilerimiz açık durumda; vatandaşlarımız bu süre içerisinde tüm kamu kurumlarımızı, misafirhanelerimizi ve okullarımızı barınma noktası olarak kullanabilirler. Kısacası, Allah'a şükürler olsun, şu ana kadar herhangi bir can kaybımızın olmaması en önemli tesellimizdir. Bizler de sayın vekillerimizle, tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte Sındırgı'dayız. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik olarak hep beraber sahadayız."

Kaynak: ANKA / Güncel
