Haberler

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Oğurlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Oğurlu, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Oğurlu, farklı kategorilerdeki fotoğrafları inceledi ve seçimini yaptı.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Oğurlu, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Rektör Oğurlu, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya", "Portre" kategorisinde Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" fotoğraflarını seçti.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında", "Spor"da Ağıt Erdi Ulukaya'nın fotoğraflarına oy veren Oğurlu, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat"ta ise İlkin Eskipehlivan'ın "Ateş dansı" karelerini tercih etti.

Prof. Dr. Oğurlu, yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansını başarılı çalışmalarından dolayı kutlayıp, "Birbirinden güzel fotoğrafları oyladık. Emeği geçen foto muhabirleri, muhabirler ve Anadolu Ajansı çalışanlarını kutluyorum." dedi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da! Sisi, kırmızı halıda karşıladı

Beklenen buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı böyle karşıladı
Zincir marketlerde 'Kampanyalı' satılan dönerden at ve eşek eti çıktı

Zincir marketlerde "Kampanyalı" satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
Oğlu ve yeğenini kaybeden baba, binden fazla canın kurtarılmasına öncülük etti

Oğlu ve yeğenini kaybetti ama bin canı kurtardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Tatlıses'le neden barıştı? İşte 25 yıllık küslüğü bitiren Asena'nın ilk sözleri

25 yıllık küslüğü bitiren Asena günler sonra sessizliğini bozdu
Yeni belgelerde skandal detay: Prens Andrew ve Epstein dansçı kızı üçlü ilişkiye zorladı

Skandal detay: Prens ve Epstein dansçı kızı üçlü ilişkiye zorladı
Çağdaş Atan 89 gün önce gittiği takımdan kovuldu

89 gün önce gittiği takımdan kovuldu
Günler sonra ortaya çıktı! Zırhlı araç protestocuları böyle ezmiş

Zırhlı araç sokağa inen vatandaşları acımasızca böyle ezmiş
İbrahim Tatlıses'le neden barıştı? İşte 25 yıllık küslüğü bitiren Asena'nın ilk sözleri

25 yıllık küslüğü bitiren Asena günler sonra sessizliğini bozdu
337 yıla kadar hapsi istenen Rıza Akpolat: Benim için en üzücü olan şey...

337 yıl hapsi isteniyor! CHP'li başkan kendini böyle savundu
İran Devrim Muhafızları: ABD bize saldırırsa dakikalar içinde İsrail'i vururuz

Teyakkuza geçtiler: Saldırıya uğrarsak ilk hedefimiz o ülke olur