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Balıkesir Susurluk'taki orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir Susurluk'taki orman yangını kontrol altına alındı
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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 31 Temmuz'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 31 Temmuz'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, 31 Temmuz Cuma günü saat 13.00 sıralarında Susurluk ilçesi Yıldız Mahallesi kırsalında çıkan orman yangınının 3 gündür gece gündüz demeden fedakarca görev yapan ekipler tarafından kontrol altına alındığını duyurdu.

Ustaoğlu, paylaşımında "Emeği geçen her bir kahramanımıza teşekkür ediyorum, Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadesini kullandı.

Yıldız Mahallesi kırsalında 3 gün önce henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıkmış, yangına 7 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 5 itfaiye aracı, 11 su tankeri, 2 dozer, 2 kepçe, 3 TOMA, 4 ilk müdahale aracı, 4 hizmet aracı ve 196 personelle müdahale başlatılmıştı.

Kaynak: AA
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