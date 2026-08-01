Haberler

Balıkesir Susurluk'ta orman yangını

Balıkesir Susurluk'ta orman yangını
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

'YANGININ TAHMİNİ OLARAK 400 İLE 450 HEKTARLIK ALANDA ETKİLİ OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ'Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Susurluk ilçesinde devam eden orman yangını bölgesinde gazetecilere açıklama yaptı.

'YANGININ TAHMİNİ OLARAK 400 İLE 450 HEKTARLIK ALANDA ETKİLİ OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ'

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Susurluk ilçesinde devam eden orman yangını bölgesinde gazetecilere açıklama yaptı. Ustaoğlu, 395 personelle müdahale edilen yangının yaklaşık 400-450 hektarlık alanda etkili olduğunu söyledi. Yangının olduğu ilk andan itibaren tüm kurum ve kuruluşların teyakkuza geçerek müdahaleye başladığını aktaran Ustaoğlu, "İşte 7 uçak, 4 helikopter, bunun yanında 26 arazöz, 11 itfaiye aracı, TOMA'sından su tankerine, yine dozerinden farklı müdahale araçlarına kadar toplam 395 personelle bugün öğle saatlerinden beri yangına müdahalemiz devam ediyor. Ama maalesef yangında bizi en fazla korkutan rüzgar. Rüzgarın tabii şiddetli olması işimizi zorlaştırıyor. ve Yıldız Mahallesi kırsalında başlayan yangın Kepsut istikametine doğru devam ediyor. Şu an tahmini olarak 400-450 hektarlık bir alanda etkili olduğunu görüyoruz. İnşallah bu gece biraz havanın soğuması, diğer yandan nem oranının yükselmesi öngörümüz. Biraz yangının enerjisini düşüreceğini tahmin ediyoruz. Diğer yandan işte gördüğünüz gibi yine tüm kurum ve kuruluşlarımızla, araçlarımızla yangın bölgesinde arkadaşlarımız fedakarca mücadelelerini devam ettiriyor. Temennimiz bir an önce bu yangınımızı da kontrol altına alıp, burada da inşallah yaşadığımız bu durumu sonlandırmak. Ben bu vesileyle 3 gündür başta Orman Teşkilatımızın o kahraman personeli, diğer yandan itfaiyecilerimiz, özellikle vatandaşlarımız, tüm devletimizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla fedakarca görev yapan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle tekrar Susurluk ve Yıldız Mahallesi'ndeki hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Barış YILMAZ/SUSURLUK(Balıkesir),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Gazeteci Cem Küçük tutuklandı

Cem Küçük hakkında karar verildi
Sinem Dedetaş tutuklandı

Sinem Dedetaş için mahkemeden jet hızında karar
Kulisleri sallayan iddia! İstanbul'da 3 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

3 CHP'li belediye başkanına daha rozet takacak! Hepsi de İstanbul'dan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sendika başkanının maaşı ağızları açık bıraktı

Bunlar mı işçiyi temsil edecek? 1 milyon TL maaş alıyor

Eda Ece gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım

Gözyaşları içinde özür diledi: Haddimi aştım
Altay’a kayyum atanıyor

Türk futbolunun asırlık çınarına kayyum atanıyor
Melih Gökçek'in bağışını Yeni Parti iade etti! Yaptıkları açıklama olay

Melih Gökçek'in bağışını iade etti! Verdikleri cevap olay
Uçakta gencin şımarıklığının bedeli ağır oldu

Uyarıları dinlemedi, şımarıklığının bedeli ağır oldu
Eren Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan ilk bulgu

Eren Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan ilk bulgu
Annenin kızına müdahalesi kına gecesine damga vurdu

Kına gecesinde çekilen görüntüye bakın: Muhafazakar ailenin...