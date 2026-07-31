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Balıkesir Susurluk'ta orman yangını

Balıkesir Susurluk'ta orman yangını
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BAŞKAN AKIN CANLI YAYIN SIRASINDA YARALANDIBalıkesir’in Susurluk ilçesinde devam eden orman yangınına müdahaleyi sahada takip eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın sanal medyadan canlı yayın yaptığı sırada; rüzgarın etkisiyle havada uçuşan kor parçaları üzerine isabet etti.

BAŞKAN AKIN CANLI YAYIN SIRASINDA YARALANDI

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde devam eden orman yangınına müdahaleyi sahada takip eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın sanal medyadan canlı yayın yaptığı sırada; rüzgarın etkisiyle havada uçuşan kor parçaları üzerine isabet etti. Kor parçalarından birinin boğazına gelmesi üzerine yayını sonlandıran Akın, olay yerindeki sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Başkan Akın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangın bölgesindeki söndürme çalışmaları ise 171 araç, 522 personelle aralıksız devam ediyor.

Muhammet SEZGİN/SUSURLUK(Balıkesir),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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