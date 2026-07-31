Haberler

Balıkesir Susurluk'ta orman yangını

Balıkesir Susurluk'ta orman yangını
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

VALİ USTAOĞLU: 196 PERSONELLE MÜDAHALE EDİLİYORBalıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Susurluk ilçesindeki orman yangınına 196 personelle müdahale edildiğini belirtti.

VALİ USTAOĞLU: 196 PERSONELLE MÜDAHALE EDİLİYOR

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Susurluk ilçesindeki orman yangınına 196 personelle müdahale edildiğini belirtti. Ustaoğlu, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Susurluk ilçemiz Yıldız Mahallesi kırsalında orman yangını meydana gelmiş olup; 7 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 5 itfaiye aracı, 11 su tankeri, 2 dozer, 2 kepçe, 3 TOMA, 4 ilk müdahale aracı, 4 hizmet aracı ve 196 personel ile müdahale edilmektedir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İspanya Başbakanı Sanchez, göçmen kriziyle ilgili sessizliğini bozdu

Kaos büyüdü, Başbakan bölgeye gidip dünyaya seslendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Berna Laçin, Ahbap soruşturması kapsamında ifade vermek için adliyeye geldi

Ahbap soruşturmasında Berna Laçin: Ben de merak ediyorum
Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk

Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk
İspanyol'daki göçmen kaosunun altından bakın hangi ülke çıktı

Avrupa'yı sarsan kaosunun altından bakın hangi ülke çıktı
Dünya Şampiyonu'nun golcüsü tatil tercihini Antalya'dan yana kullandı

Dünya Şampiyonu oldu soluğu tatil cenneti ilimizde aldı
Türkiye genelinde internet krizi! Dev şirketten açıklama var

Türkiye'nin dev firması çöktü! Milyonlarca kullanıcı etkilendi
İtalyan moda ikonundan olay Türkiye paylaşımı: Daha önce hiç…

İtalyan moda ikonundan olay Türkiye paylaşımı: Daha önce hiç…
Eren Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan ilk bulgu

Eren Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan ilk bulgu