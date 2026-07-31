Balıkesir Susurluk'ta orman yangını
VALİ USTAOĞLU: 196 PERSONELLE MÜDAHALE EDİLİYORBalıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Susurluk ilçesindeki orman yangınına 196 personelle müdahale edildiğini belirtti.
VALİ USTAOĞLU: 196 PERSONELLE MÜDAHALE EDİLİYOR
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Susurluk ilçesindeki orman yangınına 196 personelle müdahale edildiğini belirtti. Ustaoğlu, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Susurluk ilçemiz Yıldız Mahallesi kırsalında orman yangını meydana gelmiş olup; 7 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 5 itfaiye aracı, 11 su tankeri, 2 dozer, 2 kepçe, 3 TOMA, 4 ilk müdahale aracı, 4 hizmet aracı ve 196 personel ile müdahale edilmektedir" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı