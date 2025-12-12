Haberler

Sındırgı'da ağır hasarlı binaların yıkımına devam ediliyor

27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları AFAD koordinasyonunda sürdürülüyor. Camikebir Mahallesi'nde toplam 5 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasarlı olarak tespit edilen yapılarda yıkım çalışmaları sürüyor.

Afad koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, ağır hasarlı binaların kontrollü şekilde yıkımı yapılıyor.

Ekipler tarafından Camikebir Mahallesi Akhisar Caddesi'nde bulunan 2, 3, 4 ve 5 katlı toplam 5 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

Yıkım işleminin ardından oluşan molozlar, iş makineleriyle temizleniyor.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın - Güncel
