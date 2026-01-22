Haberler

Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 02.24'te 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, 10 kilometre derinlikte kaydedildi ve kent merkezinde de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 02.24'de merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10 kilometre derinlikte kaydedilen deprem, kent merkezinde de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Icardi'nin maç sonu görüntüsü gündem oldu

Yıldız Tilbe'den Gazze'ye dev yardım: İki çadır kent için 13 milyon TL bağışladı

Güllü'nün kızı Tuğyan'ın sevgilisi gözaltına alındı

Trump'tan 'suikast' açıklaması: Bana bir şey olursa İran'ı haritadan silecekler

Kılıçdaroğlu'nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu

Şivan Perver, ağlayarak ABD'ye tepki gösterdi: Bizi kullanıp attınız

