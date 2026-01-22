Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 02.24'te 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, 10 kilometre derinlikte kaydedildi ve kent merkezinde de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 02.24'de merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10 kilometre derinlikte kaydedilen deprem, kent merkezinde de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel