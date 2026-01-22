Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bu gece saat 02.24'te 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10,21 kilometre olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel