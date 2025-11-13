Balıkesir Sındırgı'da 4,7 Büyüklüğünde Deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 06.16'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 12,31 kilometre olarak belirlendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel