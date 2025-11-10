Haberler

Balıkesir Sındırgı'da 4,5 Büyüklüğünde Deprem

Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem, saat 01.06'da kaydedildi. Depremin derinliği 11,01 kilometre olarak belirlendi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 01.06'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,01 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem

Yine o ilçe sallandı! Gece yarısı korkutan deprem
