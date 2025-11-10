Balıkesir Sındırgı'da 4,5 Büyüklüğünde Deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem, saat 01.06'da kaydedildi. Depremin derinliği 11,01 kilometre olarak belirlendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 11,01 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel