Balıkesir Sındırgı'da 4,3 Büyüklüğünde Deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Deprem, saat 23.23'te, 4,91 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Kaynak: ANKA / Güncel