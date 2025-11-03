Haberler

Balıkesir Sındırgı'da 4,3 Büyüklüğünde Deprem

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Deprem, saat 23.23'te, 4,91 kilometre derinlikte gerçekleşti.

(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre; saat 23.23'te Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,3 büyüklüğünde, 4,91 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Özdağ'dan Davutoğlu'nun Haberler.com yayınındaki sözlerine rest: Cesaretin varsa...

Davutoğlu'nun Haberler.com yayınındaki sözlerine Özdağ'dan rest
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sürücüler dikkat! O kurala uymazsanız, sizin için de gereği yapılabilir

Dikkat etmezseniz, sizin için de gereği yapılabilir
Bahçeli onay verdi, MHP Meclis'e sundu! O suçlarda cezalar artıyor

O suçları işleyenler yandı! Bahçeli'nin talimatıyla Meclis'e geldi
Maçta kalp krizi geçiren ünlü teknik adam Zizovic'ten acı haber geldi

Maçta kalp krizi geçiren ünlü teknik adam hayatını kaybetti
Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi! Annesini bıçaklayarak öldürdü

Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi! Kan donduran suçtan hapse düştü
Sürücüler dikkat! O kurala uymazsanız, sizin için de gereği yapılabilir

Dikkat etmezseniz, sizin için de gereği yapılabilir
Aralarında Fenerbahçe'de var! UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalacak takımlar açıklandı

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalacak takımlar açıklandı
Galatasaray'ın eski yıldızı yeni takımında krallar gibi karşılandı

Krallar gibi karşılandı! Görüntüdeki ismi tanıdınız mı?
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
Ters kelepçe taktılar! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızı tutuklandı

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızı böyle tutuklandı
Galatasaray'a Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler

Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler
Avukatlık ücretlerinde zam oranı resmen belli oldu

Avukatlık ücretlerinde zam oranı resmen belli oldu
1. Lig'de heyecan nefes kesiyor! Lider el değiştirdi

1. Lig'de heyecan nefes kesiyor! Lider el değiştirdi
Altında her şey alt üst oldu! Dev bankalardan açıklamalar peş peşe

Altında her şey alt üst oldu! Dev bankalardan açıklamalar peş peşe
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.