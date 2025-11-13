Balıkesir Sındırgı'da 4,2 Büyüklüğünde İki Deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sabah erken saatlerde 4,2 büyüklüğünde iki depremin meydana geldiği bildirildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, depremler 7 ve 7,89 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 06.20 ve 06.21'de 4,2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedildi.
Depremlerin 7 ve 7,89 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel