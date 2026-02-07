Balıkesir Sındırgı'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 09.41'de 4,1 büyüklüğünde bir depremin gerçekleştiğini açıkladı. Deprem, 6,84 kilometre derinlikte oldu.
(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Balıkesir Sındırgı'da 4,1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı'na bağlı AFAD, saat 09.41'de merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi. Deprem, yerin 6,84 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Kaynak: ANKA / Güncel