Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6,84 kilometre olarak belirlendi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 09.41'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,84 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel
