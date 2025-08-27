Balıkesir Sındırgı'da 3.6 Büyüklüğünde Deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
HABER: Necip KARATUNA/SINDIRGI (Balıkesir),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel