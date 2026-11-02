Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Balıkesir Savaştepe'de otomobil hastane önünde refüje çarptı, 2 kişi hafif yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, Fatih Mahallesi Suuribey Sokak'ta Savaştepe Devlet Hastanesi önünde kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı. Kazada 2 kişi hafif yaralandı; yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından sağlık ekiplerine teslim edildi.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde kontrolden çıkarak otomobilin refüje çarpması sonucu 2 kişi hafif yaralandı.

Y.E.D (21) idaresindeki 34 GS 8686 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi Suuribey Sokak'ta, Savaştepe Devlet Hastanesi önünde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA
Fenerbahçe'ye Liverpool maçı öncesi kötü haber

Korkulan oldu! Fenerbahçe'ye Liverpool maçı öncesi kötü haber
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa'da kontrolden çıkan kamyon evlere daldı! Bir ev yerle bir oldu, enkazdan yaralı çıkarıldı

Kontrolden çıkan kamyon evi yerle bir etti! Enkazda arama sürüyor
Donald Trump’ın mitingde çıkardığı tuhaf sesler dikkat çekti

İyi misin Trump? Çıkardığı sesler mitinge damga vurdu
Fenerbahçe tribün liderine suikast hazırlığı! 5 kişi gözaltına alındı

Türkiye'nin tanıdığı isme suikast hazırlığı! Silahlarla yakalandılar

Burak Yılmaz Süper Lig'e çok hızlı geri döndü

Süper Lig'e geri döndü, şov yapıyor
2027'de vergi, harç ve cezalara büyük zam yolda! İşte kuruşu kuruşuna yeni rakamlar

Yeni yıl tarifesi ortaya çıktı! Zamlar cep yakacak: Tam 255 bin lira
Bakanlık açıkladı! Kişisel kıyafetlerde 430 avro sınırı uygulanmıyor

Bakanlık uyardı! Yurt dışından alışveriş yapanlar dikkat
Karadeniz'de palamut kayboldu! Balıkçılar sismik araştırma gemisinin kablolarından şüpheleniyor

Palamut birden ortadan kayboldu! Şüpheler o gemide toplandı