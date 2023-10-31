Balıkesir Müftüsü Celal Sürgeç, Manyas Müftülüğü Konferans Salonunda ilçedeki din görevlileri ile bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Sürgeç, Merkez Çarşı Camisinde kıldığı öğle namazı sonrası ise cemaate hitap etti.

Balıkesir Müftüsü Celal Sürgeç, Manyaslı din görevlileri ile toplantı yaptı

Balıkesir Müftüsü Celal Sürgeç, Manyaslı din görevlileri ile bir toplantı yaptı.

Celal Sürgeç, Manyas Müftülüğü Konferans Salonunda ilçedeki din görevlileri ile bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Sürgeç, Merkez Çarşı Camisinde kıldığı öğle namazı sonrası ise camide bulunan cemaate kısa bir hitapta bulundu. Sürgeç şunları kaydetti:

"Elimiz, gücümüz yettiğince, dualarımızla kardeşlerimiz yanında olacağız. Hazreti İbrahim'in ateşine karıncanın su taşıması gibi, bizler de onlara dualarımızla yanlarında olduğumuzu hissettirmemiz lazım. Rabbim zalimlerin şerrinden korusun, dua edelim inşallah! Allah, birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin."

Celal Sürgeç'e Manyas Müftüsü Abdullah Bostan eşlik etti.