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Balıkesir Marmara'da Keltepe'deki çalılık yangını yarım saatte kontrol altına alındı

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Balıkesir Marmara'da Keltepe'deki çalılık yangını yarım saatte kontrol altına alındı
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Balıkesir'in Marmara ilçesinde saat 15.00 sıralarında Keltepe mevkisindeki çalılıkta çıkan yangın, ihbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yarım saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

BALIKESİR'in Marmara ilçesinde çıkan çalılık yangını, büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Keltepe mevkisindeki çalılıkta çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını yarım saatte kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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