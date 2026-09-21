Balıkesir Karesi'deki Kocaavşar'da orman yangınına havadan karadan müdahale sürüyor

Balıkesir Karesi'deki Kocaavşar'da orman yangınına havadan karadan müdahale sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı Kocaavşar Mahallesi'ndeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.
Balıkesir'in Karesi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı Kocaavşar Mahallesi'ndeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, kısa sürede rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyor.
Kaynak: AA