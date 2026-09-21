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Balıkesir Karesi'de orman dışı alanda çıkan yangın ormana sıçradı

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Balıkesir Karesi'de orman dışı alanda çıkan yangın ormana sıçradı
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Balıkesir'in Karesi ilçesi Kocaavşar Mahallesi yakınlarında saat 12.30 sıralarında orman dışı alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormana sıçradı. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

BALIKESİR'in Karasi ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangın, ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.

Karesi ilçesi Kocaavşar Mahallesi yakınlarında, saat 12.30 sıralarında orman dışı alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede ormana sıçradı. Alevleri ve dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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