Balıkesir'in Sındırgı İlçesinde İki Deprem! Olumsuzluk Olmadı

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesi 10 dakika arayla 3.7 ve 4.0 büyüklüğündeki iki depremle sallandı. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı verilerine göre merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 03.07'de 3.7 ve 03.17'de 4.0 büyüklüğünde iki deprem kaydedildi. İlk deprem zeminden 7 kilometre, 10 dakika sonra meydana gelen ikinci deprem ise 6 kilometre derinlikte meydana geldi. İlçede ve hissedildiği bölgelerde kısa süreli endişeye neden olan depremlerde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.