Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 11.11'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Sındırgı olan sarsıntının derinliği 8,4 kilometre olarak belirlendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 8,4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel