Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 11.11'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Sındırgı olan sarsıntının derinliği 8,4 kilometre olarak belirlendi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 11.11'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 8,4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
500
