Balıkesir'in Sındırgı İlçesinde 4,4 Büyüklüğünde Deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 04.55'te meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Sındırgı olarak belirlendi. Depremin derinliği 10,39 kilometre olarak kaydedildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 04.55'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,39 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

