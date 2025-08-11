Balıkesir'in Sındırgı İlçesinde 4,4 Büyüklüğünde Deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 04.55'te meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Sındırgı olarak belirlendi. Depremin derinliği 10,39 kilometre olarak kaydedildi.
Depremin 10,39 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel