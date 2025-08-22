Balıkesir'in Manyas ilçesinde anız yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, Yeniköy Mahallesi'nde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında bazı zeytin ve meyve ağaçları zarar gördü.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde çıkan anız yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

İlçeye bağlı kırsal Yeniköy Mahallesi'nde arazide henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangında bazı zeytin ve meyve ağaçlarının da zarar gördüğü gözlendi.

Kaynak: AA / Süleyman Özaydın - Güncel
