Üye Girişi
Haberler

Balıkesir Havran'da traktör yangını kontrol altına alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Havran ilçesinde traktörde yüklü samandan başlayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü. İlçedeki bir besi çiftliğinin yakınında bulunan traktörün römorkundaki samanlar, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Şiddetli rüzgara rağmen yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları yapıldı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde traktörde yüklü samandan başlayıp makilik alana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

İlçedeki bir besi çiftliğinin yakınında bulunan traktörün römorkundaki samanlar, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Çevredekilerin dumanı fark ederek yaptığı ihbarın ardından olay yerine Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, makilik alana sıçrayan yangına bir helikopter ve 2 uçağın yanı sıra 2 arazözle müdahale etti.

Şiddetli rüzgara rağmen alevleri söndüren ekipler, bölgede soğutma çalışması yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

Orman İşletme Müdürlüğü Balıkesir Edremit Havran Doğa Yaşam Güncel Haberler

İsrail basınından çarpıcı analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çekindikleri için Haniye'yi Tahran'da öldürdüler

İsrail basınından çarpıcı analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çekindikleri için Haniye'yi Tahran'da öldürdüler

 Kızlarına istismardan tutuklanan baba, cezaevinde cinsel organını kesti

Kızlarına istismardan tutuklanan baba, cezaevinde cinsel organını kesti

 Abdüllatif Şener: Oğlum kapıyı açar açmaz eşim ve annesine ateş etmeye başlamış

Abdüllatif Şener: Oğlum kapıyı açar açmaz eşim ve annesine ateş etmeye başlamış

 YAŞ kararları açıklandı! 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi

YAŞ kararları açıklandı! 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title