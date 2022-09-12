Balıkesir haber... Kepsut Belediyesinden öğrencilere kitap kırtasiye desteği Güncel Haberler Balıkesir habere göre Kepsut Belediyesi tarafından kentteki öğrencilere kırtasiye desteği veriliyor. Kepsut Belediyesi tarafından kentteki öğrencilere kırtasiye desteği veriliyor. İlçe Belediyesince 10 yıldır sürdürülen kırtasiye desteği, 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk günü de sürdürüldü. Kepsut Kaymakamı Harun Arslanargun ve Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul da düzenlenen etkinliğe katılarak okullardaki öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıttı. Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, gazetecilere yaptığı açıklamada, toplamda bin 897 öğrenciye kırtasiye malzemesi desteği verdiklerini anlatarak, öğrencilerin her zaman yanında olduklarını dile getirdi. Güncel Kaynak: AA / Erkan Yıldız Kepsut Belediyesi İsmail Cankul Hisarcık Kepsut Güncel Haberler

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