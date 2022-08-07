Balıkesir gündem haberleri... Balıkesir'de boşanma aşamasındaki eşini silahla vurarak öldüren kişi intihar etti - Haberler

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Balıkesir gündem haberleri... Balıkesir'de boşanma aşamasındaki eşini silahla vurarak öldüren kişi intihar etti

Balıkesir gündem haberleri... Balıkesir'de boşanma aşamasındaki eşini silahla vurarak öldüren kişi intihar etti

Balıkesir haberler... Balıkesir'in Marmara ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurarak öldüren kişi intihar etti.

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Balıkesir'in Marmara ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurarak öldüren kişi intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Saraylar Mahallesi'nde yaşayan Dursun Özdemir, iki gün önce mermer ocağında işe başlayan boşanma aşamasındaki eşi Susenber Özdemir'in iş yerine geldi.

Burada çiftin arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Dursun Özdemir, yanındaki tabancayla önce eşine sonra da kendisine ateş etti. Ağır yaralanan Susenber Özdemir, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Sağlık ekiplerince Marmara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dursun Özdemir ise yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden çiftin cenazeleri, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

AA / Miraç Kaya - Güncel

Dursun Özdemir Balıkesir Marmara Güncel Haberler

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