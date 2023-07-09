Balıkesir Gönen'deki Ayakkabı Dükkanında Yangın Çıktı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde bulunan bir ayakkabı dükkanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında, 500 çift ayakkabı kullanılamaz hale geldi.

Balıkesir'in Gönen ilçesindeki bir ayakkabı dükkanında çıkan yangın söndürüldü.

Altay Mahallesi'nde Sinan Aydınoğlu'na ait iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangında, 500 çift ayakkabının kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.