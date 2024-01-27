Balıkesir Gönen'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Gönen-Biga kara yolu Hasanbey mevkisinde S.K. (59) idaresindeki 10 CCN 78 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen O.T'nin (28) kullandığı 10 AKL 380 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyon, karşı şeride geçerek Beytullah Şentürk (53) yönetimindeki 17 KK 755 plakalı kamyonetin üzerine devrildi.

Şentürk'ün yaşamını yitirdiği, diğer iki sürücünün yaralandığı kaza yerine, ihbar üzerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılarak Gönen Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ölen sürücünün cesedi ise hastane morguna gönderildi.