Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Balıkesir Gömeç'te güvenli eğitim için bilgilendirme toplantısı yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir Gömeç'te güvenli eğitim için bilgilendirme toplantısı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gömeç'te okullarda güvenli eğitim ortamına yönelik risklerin değerlendirildiği bir bilgilendirme toplantısı yapıldı. Gömeç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen toplantıya okul müdürleri, rehber öğretmenler ve okul aile birliği başkanları katıldı.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, okullarda güvenli eğitim ortamının sağlanması ve öğrencilerin karşılaşabileceği risklere yönelik alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi amacıyla bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Gömeç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen toplantıya okul müdürleri, rehber öğretmenler ve okul aile birliği başkanları katıldı.

Toplantıda, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro ve Siber Suçlarla Mücadele birimleri, Ayvalık Narkotik Büro Amirliği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı rehberlik birimi ile Burhaniye İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli psikolog tarafından sunumlar yapıldı.

Eğitim kurumlarında karşılaşılabilecek güvenlik riskleri, çocukların korunması, siber suçlar, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele ile öğrencilerin psikososyal gelişimlerinin desteklenmesi konuları ele alındı.

Kaynak: AA
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Bakırköy Belediyesi soruşturmasında 39 kişi tutuklandı! Başkanın babasına ev hapsi

Belediye başkanının babası da gözaltındaydı! 39 kişi tutuklandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tekerlekli sandalyedeki arkadaşını yağmurda yalnız bırakmadı! Adıyamanlı Yusuf ayın öğrencisi seçildi

Herkes binaya koştu, o arkadaşını yağmurda yalnız bırakmadı
Polonya'da Anayasa Mahkemesi başkanı, zinciri keserek binaya girmeye çalıştı

Anayasa Mahkemesi başkanı, zinciri keserek binaya girmeye çalıştı
Galatasaray'ın takım otobüsüne patates ve soğan yüklendi

Galatasaray'ın otobüsüne bakın ne yüklediler!
Bahar Şahin'e öyle bir rol teklif edildi ki! 'Edep ya hu!' diyerek tepki gösterdi

Öyle bir rol teklif edildi ki! 'Edep ya hu!' diyerek tepki gösterdi
Polonya'da yargı krizi büyüyor! Nawrocki gece yarısı Varşova'ya döndü

Yargı krizi büyüyor! Cumhurbaşkanı gece yarısı ülkeye döndü
Erzincan'da restoranın bahçesine yavru ayı girdi! Çalışanları görünce su kanalından yüzerek kaçtı

Restoran bahçesinde sabah sürprizi! Görünce suya atladı
'Gündüz kızım, gece karımsın' diyerek yıllarca istismar etti! Anne de aynı cezayı aldı

"Gündüz kızım, gece karımsın" diyerek istismar etti! Anne suç ortağı