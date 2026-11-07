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Balıkesir Edremit'te bahçeye devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü

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Balıkesir Edremit'te bahçeye devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde hafif ticari aracın yol kenarındaki evin bahçesine devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri sürücünün olay yerinde öldüğünü belirledi, cenaze hastane morguna götürüldü.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yol kenarındaki evin bahçesine devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kızılkeçili Mahallesi Gülbahçe mevkisinde Şükrü B'nin (60) idaresindeki 10 LZ 624 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir evin bahçesine devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sürücünün cenazesi incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

Kaynak: AA
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