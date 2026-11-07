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Balıkesir Edremit'te anne ve kızının öldüğü kazada kamyon şoförü gözaltına alındı

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Balıkesir Edremit'te anne ve kızının öldüğü kazada kamyon şoförü gözaltına alındı
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde, dönüş için manevra yapmak isteyen otomobile arkadan gelen kamyon çarptı; kamyonun fabrika duvarına sıkıştırdığı otomobildeki anne ve kızı hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma kapsamında kamyon şoförü gözaltına alındı.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde sürücüsünün dönüş için manevra yapmak istediği otomobile arkadan gelen kamyon çarptı. Kazada, kamyonun yol kenarındaki fabrika duvarına sıkıştırdığı otomobilin sürücüsü N.A. (34) ile kızı E.A. (10) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Edremit-Yenice kara yolunda meydana geldi. Edremit'ten Yenice yönüne giden F.A. (34) yönetimindeki 06 DFU 7084 plakalı kamyon, aynı yönde ilerleyen ve sola dönüş yapmak isteyen N.A. idaresindeki 10 AEH 0025 plakalı otomobile çarptı. Otomobil, kamyon ile yol kenarındaki bir fabrikanın bahçe duvarı arasına sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü N.A. ile yanındaki kızı E.A.'nın hayatını kaybetti. Anne ve kızının cenazeleri, yapılan incelemenin ardından Edremit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma kapsamında kamyon şoförü F.A. gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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