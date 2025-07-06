Pençe-Kilit Operasyon Bölgesinde Metan Gazından Şehit Olan Askerin Acı Haberi

Kilit Harekat bölgesinde metan gazından etkilenerek şehit olan 5 askerden Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak'ın (23) acı haberi Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki ailesine ulaştı.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde arama-tarama faaliyeti sırasında girilen mağarada metan gazı zehirlenmesi sonucu şehit olan bekar Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak'ın acı haberi; Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı kırsal Alagüney Mahallesi'ndeki baba ocağına ulaştı. Şehidin baba evine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri ile birlikte gelen Kepsut Kaymakamı Tarık Yerlikaya, acı haberi aileye verdi. Çocuklarının şehadet haberini alan 5 çocuk babası Mehmet Kuşak (66) ve anne Cemile Kuşak (65) fenalaşınca ambulansta tedavileri yapıldı. Şehit Kuşak'ın baba evine Türk bayrağı asıldı.

Kuşak'ın cenazesinin, yarın yapılacak askeri törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.