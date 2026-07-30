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Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı
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Balıkesir'de düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Balıkesir'de düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 22-24 Temmuz'da il merkezi ve Edremit ilçesinde operasyonlar düzenlendi.

Narkotik dedektör köpeklerinin katıldığı operasyonda 2 kilo 22 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 6 kilo 754 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA
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