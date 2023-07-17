Balıkesir'deki orman yangını kontrol altında

Balıkesir ve Kütahya illeri arasında çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangına 76 personel, 13 arazöz, 1 helikopter ve 5 ilk müdahale aracı ile müdahale edilirken, yaklaşık 1 saatlik mücadele sonunda yangın kontrol altına alındı. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, yangın bölgesinde incelemelerde bulunurken, 'Sındırgı'nın Alayaka bölgesi dediğimiz bu alanda çıkan yangına Simav, Bigadiç, Sındırgı ekipleri müdahale etti. Yangın kısa süre önce kontrol altına alındı. Helikopter ile de soğutma çalışmaları başladı' dedi.