Balıkesir'deki Orman Yangını 13 Saat Sonra Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın, ormana sıçradı ve ekiplerin 13 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BALIKESİR'in Kepsut ilçesinde tarım arazisinde çıkıp ormana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 13 saat sonra kontrol altına alındı.

Kepsut ilçesi kırsal Darıçukuru Mahallesi yakınlarındaki tarım arazisinde, dün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, ormana sıçradı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ve çok sayıda arazöz sevk edildi. Yangına havadan helikopter, karadan ise arazözler ve iş makineleriyle müdahale edildi. Havanın kararmasıyla birlikte yangına müdahale sadece karadan devam etti.

Alevler 13 saatlik müdahale sonucunda bugün saat 03.00 itibariyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
