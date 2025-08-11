Balıkesir'deki Depremin Ardından Jandarma Yardımda

Balıkesir Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Jandarma, arama kurtarma ve hasar tespit çalışmalarında bulunmak üzere bölgeye helikopter ve İHA gönderdi.

JANDARMA Genel Komutanlığı, Balıkesir'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 2 helikopter, 1 Jandarma İnsansız Hava Aracı, 1 Jandarma Özel Harekat bölüğü, 2 Jandarma Asayiş Komando Bölüğü ile 4 Jandarma Arama Kurtarma Timi'nin görevlendirildiğini bildirdi.

Komutanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dün saat 19.53 sıralarında, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremden sonra, Jandarma Asayiş Timlerince bölgede hasar tespit ve saha tarama çalışmalarına başlandığı belirtildi. Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Merkezinde ilgili başkanlıklardan görevli personellerin katılımıyla koordinasyon toplantısı yapıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Jandarma Genel Komutanlığınca deprem bölgesinde arama kurtarma ve hasar tespit çalışmalarına destek sağlamak maksadıyla, 2 S-70 Genel Maksat Helikopteri, 1 Jandarma Özel Harekat (JÖH) Bölüğü, 2 Jandarma Asayiş Komando Bölüğü ile, 4 Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi görevlendirilmiştir. Ayrıca bölgeye yönlendirilen 1 Jandarma İnsansız Hava Aracı (JİHA) ile deprem bölgesinden ilgili birimlere görüntü aktarımı sağlanmıştır. Deprem bölgesindeki tüm faaliyetler Harekat Merkezinden anlık olarak takip ve koordine edilmektedir."

