Balıkesir'deki Depremde Yaralananların Durumu İyi

Güncelleme:
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde ikincil sebeplerle yaralanan 19 kişiden 4'ünün taburcu edildiğini açıkladı. Bakan, yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde atlama, düşme gibi nedenlerle yaralanan 19 kişiden 4'ünün taburcu edildiğini, yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde, doğrudan deprem kaynaklı bir yaralanma olmamıştır. Atlama ve düşme gibi ikincil sebeplerden kaynaklanan 19 yaralımızın 4'ü tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edilmiştir. Tüm yaralılarımızın genel sağlık durumları iyi olup, tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir. Kendilerine acil şifalar diliyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

Kaynak: AA / Duygu Yener - Güncel
