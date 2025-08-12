Balıkesir'deki Depremde Müteahhit ve Bina Sahibi Adliyeye Sevk Edildi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan 4 katlı binanın müteahhidi ve sahibi, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Depremde 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki depremde 4 katlı binanın yıkılmasına ilişkin, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan gözaltına alınan müteahhit ve bina sahibi adliyeye sevk edildi.

Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi önceki gün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin yaralandığı Camikebir Mahallesi'nde kaymakamlığın karşısında bulunan 4 katlı binanın yıkılmasına ilişkin gözaltına alınan binanın müteahhidi S.S. ve sahibi İ.E.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Sındırgı Adliyesi'ne sevk edildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde kaymakamlığın karşısındaki 4 katlı bina yıkılmış, enkazda kalan 4 kişi arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılmıştı. Kurtarılanlar arasında bulunan 81 yaşındaki Nihat Önbaş, sağlık görevlilerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
