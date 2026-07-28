Balıkesir'deki Arazi Yangını Havadan ve Karadan Müdahaleyle Söndürüldü

BALIKESİR'in Karesi ilçesinde çıkan arazi yangını, havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Ortaca ve Kavaklı mahalleleri arasındaki arazide çıktı. Bölgede bulunan bir mühimmat fabrikası yakınlarında çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler ve 1 helikopter, 2 uçak sevk edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı da 7 itfaiye aracıyla çalışmalara destek verdi.

Yangın, ekiplerin müdahaleleri sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı