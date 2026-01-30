Balıkesir'de alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir'in Karesi ilçesinde alışveriş merkezinin bodrum katında çıkan yangın söndürüldü.

Paşa Alanı Mahallesi Bandırma Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.