Balıkesir'de alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü
Balıkesir'in Karesi ilçesindeki bir alışveriş merkezinin bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Paşa Alanı Mahallesi Bandırma Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel