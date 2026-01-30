Haberler

Balıkesir'de alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir'de alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Karesi ilçesindeki bir alışveriş merkezinin bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde alışveriş merkezinin bodrum katında çıkan yangın söndürüldü.

Paşa Alanı Mahallesi Bandırma Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
Piyasalarda Fed korkusu! Altın ve gümüş fiyatları bir gecede çakıldı

Piyasalarda deprem! Art arda rekorlar kırarken bir gecede çakıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe Bükreş'ten 1 puanla döndü! İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri

Bükreş'ten 1 puanla döndük! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
Trump dünyanın merakla beklediği açıklamayı bugün yapacak

Nefesler tutuldu! Dünya bugün açıklayacağı isme kilitlendi
Şeyma Subaşı'dan radikal karar: Bikinili fotoğraflarımı zor görürsünüz

Subaşı'dan radikal karar: Artık bikinili fotoğraf ve videolarımı...
İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak

İran, ABD'ye karşı harekete geçti! Yanına da iki müttefikini aldı
Fenerbahçe Bükreş'ten 1 puanla döndü! İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri

Bükreş'ten 1 puanla döndük! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
Gamze Özçelik 'Duam, şükrüm' dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı

Gamze Özçelik "Duam, şükrüm" dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı
Domenico Tedesco'dan öz eleştiri: Kötü bir maç çıkardık

Yüzündeki ifade her şeyi anlatıyor