Balıkesir'de binanın zemin katında çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 3 katlı bir binanın zemin katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bahçelievler Mahallesi 5142. Sokak'taki bir binanın zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.