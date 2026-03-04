Balıkesir'de binanın zemin katında çıkan yangın söndürüldü
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, Bahçelievler Mahallesi'nde bir binanın zemin katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 3 katlı bir binanın zemin katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bahçelievler Mahallesi 5142. Sokak'taki bir binanın zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın