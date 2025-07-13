Balıkesir'de Yumurtacı Tesiste Yangın Çıktı
Savaştepe ilçesindeki yumurta üretim tesisinin kuluçka bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, boş olan kuluçka bölümünde hayvan telefi yaşanmadı.
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde faaliyet gösteren yumurta üretim tesisinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Soğucak mevkisindeki yumurta üretim tesisinin kuluçka bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kuluçka bölümünün boş olması nedeniyle hayvan telefinin de yaşanmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Güncel