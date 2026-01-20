Balıkesir'de sondaj kuyusuna düşen yavru kedi kurtarıldı
Ayvalık ilçesinde, bir sondaj kuyusuna düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Vatandaşların ihbarı sonrası bölgeye sevk edilen ekipler, kediyi sağ salim çıkardı ve veteriner hekime teslim edildi.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yaklaşık 18 metre derinliğindeki bir sondaj kuyusuna düşen yavru Kedi, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
Altınova Mahallesi'nde bir arazide bulunan, yaklaşık 10 santimetre çapındaki sondaj deliğinden kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ayvalık Grup Amirliği ekipleri, yılan kamera (esnek arama kamerası) sayesinde kuyunun içerisinde yavru kedi olduğunu belirledi.
Ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından 18 metrelik dar ve derin kuyudan yavru kediyi çıkardı.
Kurtarılan kedi, sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla belediye ekiplerince veteriner hekime teslim edildi.