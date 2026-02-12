Balıkesir'de yapı malzemeleri deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor
Balıkesir'in Ağır Sanayi Bölgesi'ndeki bir yapı malzemeleri deposunda çıkan yangın nedeniyle itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Balıkesir'de yapı malzemeleri deposunda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Ağır Sanayi Bölgesi Gümüşçeşme Mahallesi'ndeki bir yapı malzemesi firmasına ait depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Bölgede yoğun dumana neden olan yangının söndürülmesi için itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Kaynak: AA / Elif Özlem Çelikler - Güncel