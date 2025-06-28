Balıkesir'de Yangınlarla Mücadele Devam Ediyor

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Balıkesir'de bugün çıkan 7 yangından 4'ü kontrol altına alındı. Ekipler, Dursunbey ve Manyas'taki orman yangınları ile Burhaniye ve Karesi mahallelerindeki arazi yangınlarına müdahale ediyor. Havran, Bigadiç ve Kepsut mahallelerindeki yangınlar ise süren çalışmalarla kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Balıkesir Valisi, yangınlarla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Balıkesir'de bugün il genelinde çıkan 7 yangından 4'ü kontrol altına alındı, diğerlerini söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kent genelinde bugün arazi ve ormanlık alanlar olmak üzere 7 bölgede yangın çıktı.

Dursunbey'in Naipler Mahallesi, Manyas'ın Bölceağaç Mahallesi'ndeki orman yangınları ile Burhaniye'nin Yunuslar ve Karesi'nin Kabakdere mahallelerinde çıkan arazi yangınları, ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleriyle kontrol altına alındı.

Havran'ın Halılar, Bigadiç'in Çamköy ve Kepsut'un Eyüpbükü mahallelerinde ise alevlerle mücadele devam ediyor.

Ekipler, havanın kararması nedeniyle çalışmalarını karadan sürdürüyor.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangınlara ilişkin 4 kişinin gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
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