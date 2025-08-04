Balıkesir'de Yangın Kontrol Altına Alındı

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Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın, 8 uçak, 5 helikopter ve çok sayıda arazöz ile kontrol altına alındı.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde arazide çıkan yangın havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı kırsal Güvemçetmi ile Değirmenli mahalleleri arasında yer alan ve ağaçların da bulunduğu arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlere, 8 uçak, 5 helikopter ile havadan, 23 arazöz, 9 iş makinesi, 5 itfaiye aracı, 4 su ikmal aracı ve 171 personelle karadan müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı.

Ekiplerin hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
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