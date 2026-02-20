Haberler

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Balıkesir'in Edremit ve Bandırma ilçelerinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli tutuklandı. Ekipler tarafından yapılan aramalarda önemli miktarda uyuşturucu madde ve nakit para ele geçirildi.

Balıkesir'in Edremit ve Bandırma ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik düzenlenen 2 ayrı operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 6 kilo 752 gram esrar, 1 kilo 146 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap, 3 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 127 bin 950 lira ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

