Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 52 zanlıdan 17'si tutuklandı

Balıkesir'de düzenlenen geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonunda 52 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. 17 kişi tutuklanırken, 35 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 52 şüpheliden 17'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik kent genelinde çalışma başlattı.

Ekipler, yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu tespit edilen 52 adrese, 255 personelle eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 52 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 2 kilo 510 gram sentetik uyuşturucu madde, 83 bin 636 uyuşturucu hap, 331 gram esrar, 3 hassas terazi, 14 ruhsatsız tabanca ve 16 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 52 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 17'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 35'i ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA / Miraç Kaya
